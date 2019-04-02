母鯨懷胎近臨盆 吞22公斤塑膠袋釀一屍二命

2019-04-02 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕人類文明持續對大自然揮出重拳，迫害與我們共享地球的諸多生命。上週一頭抹香鯨慘死義大利海灘，科學家解剖後不僅發現其胃內有將近22公斤重的塑膠垃圾，更察覺這頭母鯨腹中懷有高度發育的死胎，讓這起悲劇增添一名無辜的受害者。

根據《CNN》報導，義大利薩丁尼亞島（Sardinia）海岸上週四（28日）出現一頭成年母抹香鯨的屍體，科學家隨後對其展開解剖等調查行動，欲找出其真實死因。科學家發現，這頭母鯨體長達8公尺，消化系統內堆積了逾22公斤重的塑膠製品，其中包括大量垃圾袋、漁網、管線，有些製品上的品牌LOGO與條碼仍清晰可辨，與已消逝的生命放在一起，畫面格外諷刺。

不僅如此，科學家接著發現，死亡母鯨是即將臨盆的「孕婦」，體內懷有高度發展的胎兒，但在母體因大量食入垃圾後日益衰弱，並在母親擱淺前便已死亡。科學家說，而這頭母鯨隨後也帶著滿腹的塑膠垃圾，與剛死去的胎兒共赴黃泉。

對此，義大利環境部長科斯塔（Sergio Costa）上月31日在臉書PO文，述說這個令人感到悲傷的故事，他強調，大量海洋垃圾持續折磨整個海洋世界，這不僅與義大利有關，而是全球每個國家的責任。科斯塔呼籲，各國應制訂相關政策，以防止一次性塑膠垃圾繼續被濫用。

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