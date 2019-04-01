《外交政策》示警：以色列成中國竊取美軍機密後門

中國駭客據傳曾企圖竊取以色列「鐵穹飛彈防禦系統」（Iron Dome Missile Shield）的設計圖。（圖片來源：以色列國防軍網站）

2019-04-01 20:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《外交政策》雜誌報導，以色列長期忽視中國的情報行動，現在終於提高警覺。以色列反間諜機構的調查發現，中國駭客對與美國國防承包商有關係的以色列公司特別感興趣，企圖將以色列作為竊取美軍機密的後門。

《外交政策》指出，多年來，中資企業對以色列企業進行大量的收購和投資。但歷屆以色列政府一直忽視其中安全風險，反而鼓勵中國投資以色列並購買以色列資產。但以色列沒有意識到的是，即使是中國民營企業對以色列的投資，也會為以色列帶來風險，因為它們為中國服務。在為中國不存在真正的「民營」，中共政府控制著經濟。任何人（包括中國商人）偏離黨的指導方針，都將受到嚴厲懲罰。

報導中指出，以色列國家安全委員會（NSC）本月將向內閣提交一份有關以色列境內外國投資的建議。由於問題的敏感性，雖然內閣中沒有成員準備公開談論，但很顯然，以色列的政策審查和這份報告本身主要聚焦中國。

《外交政策》稱，近年來，中國加強在以色列的間諜活動，特別是獲得了進入以色列國營和民營科技公司的機會。透過這些公司，中國就有機會接觸以色列密切盟友美國的高科技。

《外交政策》說，中國已經瞄準以色列三家最大的武器出口商，以色列航太公司（IAI）和拉費爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems），還有埃爾比特系統（Elbit Systems）公司。前兩家是以色列國營企業。這三家企業都在美國有子公司，協助製造以色列最先進的武器，包括導彈和航空電子設備。這些設計和商業祕密令中國的情報機構和政府垂涎三尺。

此前以色列反間機構的調查發現，中國駭客曾侵入這三家以色列頂尖國防承包商的公司網路。

根據電腦系統保密防護公司CyberESI的一份報告，攻擊發生在2011年至2012年之間。駭客竊取了以色列「箭3」導彈、無人飛機以及彈道火箭等方面的數據。駭客的另一個目標是盜竊「鐵穹飛彈防禦系統」（Iron Dome Missile Shield）的設計圖。鐵穹系統能擊落九成遭鎖定的火箭，也能從中攔截飛彈。

《外交政策》說，很顯然，中國將以色列看成是接觸並滲入到美軍機密項目的一個後門。

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