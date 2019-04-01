時空旅人？日網友3年前洩天機 早預言下個年號是「令和」

2019-04-01 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今（1）日中午宣布西元645年來第248個年號「令和」，並於5月1日皇太子德仁接棒起正式實施。新年號從制定到公布，過程保密到家，連官邸在事前都進行地毯式檢查，提防建築物內被安置竊聽器。然而，有名日本網友2016年在推特的發文，竟早已預言平成的下個年號就是令和！

2016年7月13日，《日本放送協會》（NHK）的NHK晚間7點新聞首先披露，年屆82歲的明仁天皇因年事已高且健康不佳，有意在數年內讓皇太子德仁親王繼位，當時日本宮內廳對消息予以否認。同年8月8日，明仁天皇發表全國電視演說，正式向國民表達生前退位的意向。

而日本網友「しゃん 」在7月13日NHK爆料天皇將退位當天，就在自己的推特上發文：「明治大正昭和平成令和、違和感ないね！（沒有違和感吧）」，這段當時沒有人注意的發文，今日被網友翻出來後震驚了許多人，除了準確命中新年號是「令和」外，令人毛骨悚然的是，文章的發文時間點是清晨3點41分，NHK則是在晚間新聞爆料天皇退位，「 しゃん 」的消息靈通程度竟快過國營媒體。

此外，日本宮內廳當時全盤否認爆料，明仁天皇也對退位一事隻字未提，種種巧合把網友嚇到下巴快掉了。網友更計算機率，即使是運氣好剛好猜中，日本目前的常用漢字約2136個，2136乘以2136等於456萬2496字，在將近450萬種組合中剛好猜中的機率是0.000000222222222%，小於大樂透中獎的機率。

新年號「令和」甫於今日中午宣布，短短不到3小時，這名網友在日本引起了騷動，許多人相當好奇他到底是何方神聖，但他的其他推特發文全都是動漫女性角色或遊戲畫面，更加深了大家的好奇心。

對此，「 しゃん 」似乎不堪其擾，發文表示：「抱歉，我開了新帳號，對新的追蹤者感到抱歉，未來也不會有什麼特別的東西」、「我只是不好親近的噁心宅男，可愛的女生的畫最棒了！色情圖片也會好好轉推！」

明治大正昭和平成令和



違和感ないね！ — しゃん （@syaaaan_） 2016年7月13日

あの、、すみません、、

私新しいアカウントにしてしまったのでフォローしてくださった方には申し訳ないのですが、今後特になにがあるわけでもないです

そこの所はご理解ください



あと私は世間から煙たがれる所謂キモオタクです

可愛い女の子の絵最高！えっち絵はちゃんとRTするんだぞ！！ https://t.co/UjplJsr67K — しゃん （@syaaaan_） 2019年4月1日

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