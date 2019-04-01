日本新年號「令和」引自本土經典 打破慣例不再取材中國

2019-04-01 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今（1）日中午宣佈西元645年來第248個年號「令和」，並於5月1日皇太子德仁接棒起正式實施。「令和」引用自日本現存最古老的詩歌總集《萬葉集》，這也是日本首次打破慣例，不借引中國典籍而取用日本的古典詩集。

綜合日媒報導，今天上午9點半起，政府先與專家召開懇談會，就新年號原案徵詢意見，接著聽取眾參兩院正副議長的意見，之後召開全內閣會議進行協議，經過內閣會議批准改元政令後，由官房長官菅義偉在11點半正式宣布。日本首相安倍晉三於上午9點多抵達官邸時，對現場的媒體表示：「（今天）天高氣爽，櫻花盛開得很美，希望能制定出充滿希望、象徵新時代的年號」。

在菅義偉準備發表新年號時，許多民眾守著首相官邸官方推特（Twitter）、臉書（Facebook）、YouTube及Instagram等社群和影音網站的直播，在宣布新年號為「令和」的當下，推特直播線上人數超過46萬、YouTube則超過21萬人

新年號「令和」是引用自日本現存最古老的詩歌總集《萬葉集》，收錄由四世紀至八世紀4500多首長歌、短歌，共計20卷，記載天皇、貴族、防人（抵禦外敵的士兵）到平民所詠嘆過的詩歌，不僅在日本文學史上具有極高地位，至今仍影響當代流行文化，如著名新海誠動畫《言葉之庭》、《你的名字》皆有引用其詩句。

而「令和」是取自《萬葉集》第5卷中詠嘆梅花的第32首並序：「初春『令』月、氣淑風『和』、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香」，而這也是日本首次打破慣例，不借引中國典籍而取用日本的古典詩集。

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