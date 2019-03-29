美使館前遭強行拖走 「中國最勇敢女律師」王宇昨獲釋

2019-03-29 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名維權女律師王宇27日晚間前往美國駐北京大使館參加講座時，被中國警察以不配合檢查身分證為由，強行拖上警車並拘留，震驚各界。外媒報導，在被拘留20個小時後，王宇已於28日下午獲釋。

《美國之音》報導，27日傍晚，王宇前往美國駐北京大使館參加反家庭暴力公開講座時，在使館門口被中國警察要求檢查身分證，王宇回應稱出門匆忙未帶，並質疑檢查身分證的法律依據。儘管有美國外交官出面介入，王宇隨後仍被警方以不配合檢查為由，遭強行拖上警車並戴背銬送至朝陽區麥子店派出所。

王宇被帶走後，她的丈夫包龍軍一直聯繫不上她，只能聯絡辦案警員，對方指王宇涉嫌「妨礙公務」，包龍軍則質疑警方過度反應。終於，在被拘留20個小時後，王宇於28日下午獲釋。

被譽為「中國最勇敢的女律師」的王宇從2011年開始代理多宗中國敏感維權和政治案件，並為許多法輪功學員辯護。2015年7月，王宇被中國當局從家裡綁架，在被抓一年後，王宇獲得釋放，但一直處在當局的監控之下，且一直無法執業。

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