向中國貸款蓋水庫？ 菲大法官警告：產油禮樂灘恐成抵押品

2019-03-29 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓面臨嚴重乾旱，現有的水庫也已不敷使用，中國有意提供資金，在當地建造卡里瓦水庫（Kaliwa Dam）；不過，菲國大法官卡皮奧28日警告，若菲律賓無力償還債務，中國可能會奪走南海南沙群島禮樂灘（Reed Bank）豐富的石油和天然氣資源。

綜合外媒報導，菲律賓全國因聖嬰現象缺水，而且首都馬尼拉都會區人口激增，現有的水庫不敷使用，而中國提供資金融資，在菲國興建卡里瓦水庫被視可行的方案。不過由於中、菲的南海關係緊張，兩國都宣稱對禮樂灘擁有主權，讓菲國媒體和外界對融資計畫抱持疑慮。

菲國最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）警告，禮樂灘的天然資源應會被當作繼承財產，禮樂攤是這筆貸款的抵押品，由於該處蘊藏豐富的石油和天然氣，因此如果到時候還不出錢，中國將可能擁有54億桶的石油和約1.5602兆立方公尺的天然氣。因此，他呼籲政府避開所有可能不利的貸款。

雖然菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）和格瓦拉（Menardo Guevarra）宣稱，任何境外裁決須經菲律賓法院審理後才能強制執行，但卡皮奧不這麼認為，先前的奇哥河（Chico River）案，菲方就已經放棄了國家豁免權、承認仲裁判決，外國判決不必再訴諸法院才能被承認。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/