菲怕捲入美中南海爭端 擬重新檢討美菲聯防

2019-03-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南海主權紛爭經常導致菲律賓與中國針鋒相對，美國國務卿龐皮歐一日對此表示，一旦菲律賓在南海遭遇「武裝攻擊」，美方將根據《美菲共同防禦條約》提供協防。然而，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）五日卻表示，菲方有必要重新檢討美菲聯防條約的內容，以防一旦美、中兩國在南海爆發衝突，菲方將在條約架構下，無可避免地捲入戰事。

菲：美更可能與中開戰

龐皮歐一日會晤菲國總統杜特蒂、外長陸辛後表示，一旦菲國軍隊、飛機或船艦在南海遭遇武裝攻擊，美軍將依兩國一九五一年簽署的《美菲共同防禦條約》予以協助，這是美方首度就相關問題做出公開保證。不過，羅倫沙納五日對此表示，菲方現在和未來都不會與任何一方開戰，但鑑於美軍近年在西菲律賓海（即南海）的自由航行任務愈發頻繁，「美國才是更有可能與中國開戰的一方」。

羅倫沙納認為，若發生上述情形，菲國可能因受限於共同防禦條約，而必須負起「參戰」的責任。他坦言，令人擔心的並非美方是否保證協防菲方，而是菲方恐被迫捲入自己不樂見、也不想參與的戰火。因此，他建議重新檢討條約，以釐清可能造成兩國疑惑及作戰混亂的模糊說法；時間點則應回溯至一九九二年美軍撤離菲國之後，當時中國已開始侵略美濟礁，並在九五年成功佔領，美軍卻未加以阻止。

參戰須經菲國國會同意

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）則對羅倫沙納的說法提出反駁，指共同防禦條約並不會直接使菲國陷入美中戰事，且就算條約涵蓋相關內容，任何參戰決定仍須經菲國國會認可才能實行，「自動參戰」一說乃受到過度解讀。他也指出，重新檢討條約，基本上僅是「評估」，不一定會進行修正。

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