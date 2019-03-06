菲怕捲入美中南海爭端 擬重新檢討美菲聯防

2019-03-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南海主權紛爭經常導致菲律賓與中國針鋒相對，美國國務卿龐皮歐一日對此表示，一旦菲律賓在南海遭遇「武裝攻擊」，美方將根據《美菲共同防禦條約》提供協防。然而，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）五日卻表示，菲方有必要重新檢討美菲聯防條約的內容，以防一旦美、中兩國在南海爆發衝突，菲方將在條約架構下，無可避免地捲入戰事。

菲：美更可能與中開戰

龐皮歐一日會晤菲國總統杜特蒂、外長陸辛後表示，一旦菲國軍隊、飛機或船艦在南海遭遇武裝攻擊，美軍將依兩國一九五一年簽署的《美菲共同防禦條約》予以協助，這是美方首度就相關問題做出公開保證。不過，羅倫沙納五日對此表示，菲方現在和未來都不會與任何一方開戰，但鑑於美軍近年在西菲律賓海（即南海）的自由航行任務愈發頻繁，「美國才是更有可能與中國開戰的一方」。

羅倫沙納認為，若發生上述情形，菲國可能因受限於共同防禦條約，而必須負起「參戰」的責任。他坦言，令人擔心的並非美方是否保證協防菲方，而是菲方恐被迫捲入自己不樂見、也不想參與的戰火。因此，他建議重新檢討條約，以釐清可能造成兩國疑惑及作戰混亂的模糊說法；時間點則應回溯至一九九二年美軍撤離菲國之後，當時中國已開始侵略美濟礁，並在九五年成功佔領，美軍卻未加以阻止。

參戰須經菲國國會同意

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）則對羅倫沙納的說法提出反駁，指共同防禦條約並不會直接使菲國陷入美中戰事，且就算條約涵蓋相關內容，任何參戰決定仍須經菲國國會認可才能實行，「自動參戰」一說乃受到過度解讀。他也指出，重新檢討條約，基本上僅是「評估」，不一定會進行修正。

  • 菲律賓示威者五日在首都馬尼拉的美國大使館外焚燒美國與中國戰機模型，對菲國可能在《美菲共同防禦條約》下，被捲入美中軍事衝突表達憂心。（美聯社）

    菲律賓示威者五日在首都馬尼拉的美國大使館外焚燒美國與中國戰機模型，對菲國可能在《美菲共同防禦條約》下，被捲入美中軍事衝突表達憂心。（美聯社）

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