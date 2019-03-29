危機迫在眉睫！《華郵》專文呼籲美國幫助台灣對抗中國

2019-03-29 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「海洋民主之旅」最後一站過境夏威夷，期間和美眾議院議長裴洛西等多位政要通電，以及與美國華府智庫傳統基金會進行視訊對談，除強調現今的台美關係比以往都更加緊密外，也對中國試圖干涉台灣主權、改變區域現狀的野心提出警告。《華盛頓郵報》專文呼籲美國，應更進一步協助台灣，抵禦中國從各個層面侵入台灣，企圖破壞我國民主的行為。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）以「美國必須協助台灣抵抗中國統治」為題撰文，指蔡英文雖讚賞台美關係良好，但北京的惡意行徑已深深影響著台灣，視美國於無物，「華盛頓必須睜開眼，正視中國極力滲透、破壞台灣民主的行為。」

羅金表示，美國於1979年通過《台灣關係法》，明訂美國願採取禁運、抵制等手段來確保台灣及整個西太平洋地區的安全穩定。但他認為，這項條文在2019年已成空話，中國領導人習近平明目張膽地對台施加經濟、政治壓力，讓台灣人及其領導人往中國靠攏，習近來所提出的「一國兩制」更是破壞現狀的證明。

文中引述陸委會副主委陳明祺說法，指2020總統大選將是關鍵一役，如果中國成功讓國民黨掌權，之後的台灣選舉恐和香港選舉無二致，台灣主權亦可能一去不復返，「2020將是統一的起點。」

羅金提到，武統已不再是台灣最懼怕的手段，取而代之的是中國對台採取多角戰略，利用台灣的民主風氣進行部署，親中勢力掌握台灣媒體與之裡應外合，宣傳中國的一舉一動及散布假新聞，加上把經濟當作武器，同時用來獎賞、懲罰台灣領導人，一切作法就是要將台灣這個國家從地圖上抹消。

文中另引述幾名前國民黨官員說法，強調國民黨並不是親中，而是主張和平，沒有必要去挑釁中國。但羅金認為「行為能證明一切」，當蔡在與美國官員交流時，高雄市長韓國瑜卻在出訪時與中共官方進行了有爭議的會面，「國民黨想往哪方靠攏不言而喻」。

羅金在文末寫道，川普政府雖然有許多友台官員，但整體策略不夠穩定，即便軍售有進展，但蔡英文最想要的台美自由貿易協定卻無消無息，直言美國在提供台灣對抗中國多角戰略的幫助上還不夠。

羅金說，中國對台灣的胃口只會越來越大，且台灣證明了民主與中華文化能夠在無須壓迫的情況下並存繁榮，這一點無疑成為北京的眼中刺。他強調，時間已經不多，美國應讓台灣人民了解到，國際社會支持他們拒絕北京在經濟、政治和社會上的控制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/