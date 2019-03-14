凌友詩強調沒綠卡 對內政部擬取消戶籍轟沒人權

2019-03-14 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕台籍港區政協委員凌友詩在中國人民大會堂的發言，引發華人網友抨擊，我國內政部對此擬取消她的台灣戶籍，凌得知後竟稱此舉為「違反人權的做法，不合情理」，也稱自己手中沒有美國綠卡。

綜合外媒報導，凌友詩14日回應台灣將取消她的戶籍，她認為自己目前已經獲得香港的永久居留權，因此被取消台灣戶籍影響並不大，但還是抨擊台灣政府的作為與自由、人權、民主背道而馳，就怕台灣內部的統派人士也因此受到脅迫，生活、工作與人身自由遭到打壓。

凌友詩表示，其實自己在寫人民大會演講稿時，就已經做足了被取消台灣戶籍的心理準備；至於被踢爆手上握有美國綠卡，凌友詩則強調，自己只有前往美國旅遊2次，分別都只待上7天，「不可能有綠卡」，凌說目前自己只有香港的居留權和台灣戶籍。

中國網友們對於凌友詩感到無奈，透過微博留言表示「低能貢慘黨只能找這種老早移民走的樣版白癡來宣揚統一」、「不是台灣人選的台灣政協委員卻代表台灣」、「快窮途末路了」、「中華人民共和國居民身分證了解一下」。

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