美媒稱美國批准售台F-16V戰機 空軍回應：假訊息

2019-03-16 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕有美國媒體報導稱，美國政府已經准許對台出售66架F-16戰機，但美國國防部、國務院仍尚未證實。對此，我國空軍司令部回應指出，媒體報導內容純屬臆測，「為不實之假訊息」。

美國《華盛頓自由燈塔》今引述熟知消息的美國官員說法，美國政府已批准對台出售66架F-16戰機，預料在「不遠的將來」會正式宣佈軍售決定，其中軍售項目有F-16戰鬥機、彈藥等總價約130億美元（約新台幣4010億元）。

《華盛頓自由燈塔》向美國國防部發言人求證是否確有此事，國防部則回應要記者去問美國國務院，國務院則回應，「國會未獲通知之前，國務院不會對軍售發表評論」。

對此，空軍司令部15日晚間回應，該循正式管道向美方提出新式戰機採購需求的「發價書」，但尚未獲得美方正式回覆供售項目，而整體採購項目也需經協商程序才能確定、精算全案價格。

空軍司令部強調，有關媒體報導內容純屬臆測，為不實的假訊息，籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。

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