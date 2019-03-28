《波希米亞狂想曲》在中國上映 這些橋段遭移除了...

2019-03-28 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕講述皇后（Queen）樂隊主唱弗雷迪（Freddie Mercury）的傳記電影《波希米亞狂想曲》，上週五（22日）於中國上映，比起原先公映日期遲了超過4個月。有媒體發現，上映的中國版本中，刪去了大量有關同性戀和愛滋病相關鏡頭和對白。

綜合媒體報導，《波希米亞狂想曲》片長2小時14分，主要描述皇后樂隊成軍過程和弗雷迪傳奇一生，當中不乏弗雷迪與其同性伴侶親密，和提及自己患上愛滋病的橋段。於中國上映的《波希米亞狂想曲》版本僅比原版短了3分鐘，不過當中不僅有關同性戀和愛滋病的對話片段被移除，就連戲中重現皇后成員以女性打扮演唱金曲《I want to break free》的片段也被刪去。

片中飾演弗雷迪的演員拉米·馬雷克（Rami Malek）上月獲奧斯卡最佳男主角的獲獎感言，也在中國的媒體平台上遭到審查。他在獲獎感言中提到，「我們拍了一部關於一名男同性戀、一個移民的電影，他活得毫不愧疚」時，中國的媒體平台在字幕中將「男同性戀」替換成了「特殊群體」。

《紐約時報》曾就此詢問中國公映的《波希米亞狂想曲》中，同性戀內容為何被刪除時，發行商20世紀福克斯（20th Century Fox）發言人在郵件中表示，公司不予置評。

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