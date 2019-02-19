中國言論審查管很大！「焦糖哥哥」推薦新書被禁

2019-02-19 07:19

〔記者蕭方綺／台北報導〕藝人「焦糖哥哥」陳嘉行常在臉書針砭時事，談過婚姻平權、政治議題，也曾公開支持總統蔡英文和批判中國政府；他昨天在臉書發出一封台灣的出版社主編的致歉函，內文提到該出版社日前邀請他推薦的書籍，必須經由中國的中信出版社審查，由於中國方面表示要將書封上他的掛名推薦刪除，否則不予出版，最終台灣的出版社只能讓步，此舉明顯是中國出手封殺。陳嘉行昨回應：「中國在言論審查上就是這種力道，尤其對台灣人更甚。」

藝人「焦糖哥哥」 常針砭時事

該出版社在致歉函指出，「這是從業十多年來首度遇到的情況，儘管立刻進行交涉，並詢問刪除原因，卻都無法得到中國方面的回應」，由於付印在即，只好「被迫」將陳嘉行從推薦名單中刪除。出版社也強調「經此一事，我們也決定往後大幅降低與中國出版社的合作」。

掛名推薦書籍 中國施壓「被刪除」

據查，該書是台灣人書寫的中國歷史書，但不只中國版本，連台灣版本裡，陳嘉行的掛名推薦也會消失。

中國無所不用其極地逼迫 引導入一中框架

陳嘉行昨表示，自己只是掛名推薦人，沒有收錢，因此被除名不會感到委屈，更不怪出版社。他無奈道：「這件事凸顯一個事實，我們台灣都還沒同意九二共識，中國就無所不用其極地逼迫，將台灣引導入一中框架的思考，我們一定要有所警覺。」

中國透過政治力對出版物嚴格審查已不是新聞，如今也把這隻手伸到台灣的出版業。陳嘉行認為：「可能是我太常提出高雄市長韓國瑜傾中的言論，才被中國盯上。我覺得沒有人可以置身事外，你想要賺大錢，但你也要關心政治，政治跟賺錢是綁在一起的。」

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