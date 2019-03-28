彭斯要美國5年內重返月球 NASA保證：這次直接待下來

2019-03-28 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕距離上次有美國太空人登月已近半世紀，美國副總統彭斯26日發出豪語，要美國太空人在5年內重返月球，比NASA原先計畫的2028年提早4年，NASA局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）發聲明，向副總統保證能夠應付這項挑戰。

綜合外媒報導，美國總統川普執政以來，一直都明確地表達再次將美國人送上月球的期望，美國太空總署（NASA）此前公布，將在2028年執行最新的登月計畫，不過川普政府對此計畫時程相當不滿，副總統彭斯日前表示，就算使用私人企業生產的商用火箭，也要在2024年重返月球。

彭斯強調：「讓我講明白點，人類史上首名登月女性太空員與下一位男性太空員都該是美國人，搭乘從美國國土升空的美國製造火箭完成任務」。

對此NASA也回應，美國國家太空委員會第5次會議達成幾項共識，包含5年內重返月球、2022年在「月球附近」進行一次載人任務、登陸目的地選在月球南極；由於月球南極有水冰的存在，有助於在月球建立永久基地。

NASA局長布萊登斯坦表示：「我向副總統保證，NASA的員工將能夠應對挑戰」，他強調NASA已準備好迎接前往月球的挑戰，而這一次將在月球待下來。

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