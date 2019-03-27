不惜使用商業火箭！美副總統要求NASA5年內送人上月球

2019-03-27 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕距離上次有美國太空人登月已近半世紀，美國副總統彭斯26日出席美國國家太空委員會第5次會議時表示，未來5年內要有美國太空人登月，而NASA必須讓此成真，他強調，若NASA不能完成任務，屆時將不計代價以商業火箭執行任務。

綜合外媒報導，美國總統川普執政以來，一直都明確地表達再次將美國人送上月球的期望，美國太空總署（NASA）此前公布，將在2028年執行最新的登月計畫，然而，川普政府對此計畫時程相當不滿，副總統彭斯亦於前述會議講了重話。

彭斯表示，NASA應該要以任何方式在2024年以前達成登月任務，即便這意味著要使用私人企業生產的商業火箭，他說「讓我講明白點，人類史上首名登月女性太空員與下一位男性太空員都該是美國人，搭乘從美國國土升空的美國製造火箭完成任務」。

中國月球探測器「嫦娥四號」年初成功登陸月球背面，引發各界注目，當時便曾有外媒預測，這將揭開國際太空競賽的新一頁篇章。目前美國政府已重啟人類登月計畫，期望盡快寫下首名女性太空員登月的歷史紀錄。

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