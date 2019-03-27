中媒編輯「被消失」 她千里尋夫無果發文求援

2019-03-27 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出長期關注中國勞工權益的自媒體平臺《新生代》編輯危志立，在廣州遭到深圳警方跨區逮捕，從此「被消失」。危志立妻子、同時也是中國女權人士的鄭楚然（大兔）向外界求援，「至今（26日）已經5天了，我們家屬還沒有收到任何通知書。」

繼《新生代》主編楊鄭君在今年1月於廣州遭警方逮捕，本月20日凌晨，危志立也突然被抓走。大兔表示，危志立應該是關注「肺塵病」受害工人維權的事，才遭到當局逮捕。

經過5天，中國官方抓走危志立後依然無消無息。大兔與律師自26日清晨5點起展開「千里尋夫」，不斷於廣州同德派出所、深圳龍華公安局、坪山分局及廣州市局來回奔波，卻查無所獲。大兔說，「我已經感到不好了……可能他們永遠不會再讓我見到我丈夫了，那個陽光大男孩……」。

大兔打110報失蹤，收到回覆此案確實是坪山區公安局所辦，卻無法告訴她危志立被關在哪裡。大兔心痛表示，「我哭了一晚上，完全沒有辦法停下來。小危被失蹤了嗎？沒有一個部門敢承認抓了他嗎？他和作為妻子的我的合法權利都被當成玩笑嗎？」

目前大兔的中國社交軟體「個人微信號」也莫名被「炸號」（指帳號遭強制刪除），大兔指控「他們企圖制止我訴說我丈夫的故事」並稱「我的千里尋夫，今天打卡100公里。」

網友看了紛紛聲援「好恐怖的中國政府」、「最好找律師幫你解決」、「大兔抱一下，不會讓你孤單抗爭的」、「請務必以保重身體為甚」、「猶如人間蒸發」、「中國離文明越走越遠」等。

鄭楚然臉書全文

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