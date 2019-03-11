哈薩克維權人士關注「再教育營」被捕 恐被引渡中國

2019-03-11 17:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在新疆自治區設立「再教育營」，關押百萬名維吾爾族人進行思想改造，連在新疆的哈薩克族人也不得倖免。對此，哈薩克維權人士畢拉舒（Serikzhan Bilash）創立人權團體「祖國志願者」（Atazhurt Eriktileri），為有親屬被中方關押的哈薩克人提供支援。然而，畢拉舒10日突遭哈國執法人員強行拘押，並被控以挑動民族或宗教仇恨刑事罪名，且恐被引渡至中國。

德國之聲中文網指出，畢拉舒率領「祖國志願者」為受中方迫害的哈薩克人親屬提供各種協助，包括資金援助、向大使館寫信、去函聯合國，以及為尋親的人們錄製證供等，持續為新疆哈族人發聲。然而，畢拉舒在10日凌晨，於哈國阿拉木圖市（Almaty）的旅館房內被哈國警方強行帶走。根據哈國自由記者Erkin Azat提供之影像，畢拉舒房內疑似有血跡。

事件數小時後，「臉書」和「推特」出現兩段影片，畢拉舒在片中稱自己沒有受到威脅，目前在首都阿斯塔納（Astana）的警局，已被哈國政府以刑事法第174條「挑撥民族宗教仇恨罪」起訴，可能面臨2至7年徒刑，但他將提出上訴。其妻艾黛珊（Leila Adilzhan）表示，丈夫的律師烏瑪洛娃（Aiman Umarova）一度前往警局探視，但遭到拒絕。她擔心丈夫將被引渡至中國，屆時恐面臨更嚴厲懲罰。

律師烏瑪洛娃表示，畢拉舒可能已成為哈國政府的打壓目標，「他被拘捕乃出自政治因素。哈國政府並不想破壞與中國的關係，所以才選擇起訴畢拉舒。」中國是哈薩克第二大貿易夥伴，根據中國海關統計，中哈兩國去年貿易額達198.85億美元，較前一年增加10.47％。哈薩克亦是「上海合作組織」成員國，雙方在反恐方面有合作。在經濟利益下，受政府管控的哈國媒體皆避談新疆「再教育營」。

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