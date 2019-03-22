中國秋後算帳！自媒體關注肺塵病勞權 又有編輯被捕

2019-03-22 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出又有民權人士「被消失」，長期關注中國勞工權益的自媒體平臺《新生代》，繼主編楊鄭君在今年1月於廣州時遭警方逮捕後，3月20日又有位20歲的編輯危志立在廣州遭到深圳警方跨區逮捕；危志立妻子、同時也是中國女權人士的鄭楚然向外界求援，她說，危志立應該是關注「肺塵病」受害工人維權的事，才遭到當局逮捕。

綜合外媒報導，危志立在3月20日晚間在前往住在廣州的父母家中時，在路上遭到埋伏的深圳警方跨區逮捕，指控他涉嫌「擾亂公共秩序罪」；鄭楚然說，警方在逮捕危志立時，還搜索危志立父母家，對在現場的危志立父母聲稱，「危志立幫助勞工的行為是被洗腦了」，要將他帶走，「要教育他」

有位在去年12月接受《新生代》採訪的河南塵肺病工友李松振，得知危志立疑似因為關注塵肺病工友權益而遭到中國當局逮捕，感到相當震驚與不解；他說，當關於他罹病與維權的報導一刊出後，立刻引起當地政府的關注，還主動協助他再次進行健康鑑定，但鑑定結果最終只維持一期，「所屬公司也繼續漠視他的合法權益」。

據報導指出，根據中國公益團體預估，中國因塵肺病面臨致命威脅的農民工約有600萬人，有不少是在深圳打工時，因不安全的工作條件而罹病；在危志立被捕前，針對《新生代》的秋後算帳早已陸續展開，《新生代》主編楊鄭君於1月8日晚間，在廣州遭到當地警方聯合深圳警方依觸犯「擾亂社會秩序」罪嫌拘捕，而另一個編輯柯成冰也已失聯超過24小時，疑似遭當局逮捕。

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