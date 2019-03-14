中國又出現「被失蹤」！ 河北人權律師遭約談後再無音訊

2019-03-14 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國再度出現「被失蹤」事件！河北省人權律師盧廷閣因為在中國「兩會」前夕發起修憲連署，3月初被地方司法局人員帶走約談後失蹤至今，與親朋好友再無任何聯繫。盧廷閣的朋友13日發布求助信，呼籲外界關注他的情況。

《自由亞洲電台》報導，海外中文網站《維權網》13日發布盧廷閣的朋友、河北律師彭永和的求助信，指出盧廷閣2日被石家莊司法局約談後失蹤，至今已超過10天毫無音訊，呼籲外界關注此情況，並請求河北省律師協會協助尋找，因為盧廷閣正是該協會的會員。

求助信指出，2日盧廷閣被石家莊司法局約談後，當晚10點曾用司法局某工作人員的電話告知妻子，自己要接受4、5天的「學習培訓」才能回家，但此後其家人和朋友再也沒有接到來自他的任何電話、微信或簡訊，打他的電話也一直打不通。

盧廷閣於2月25日發起修憲提案建議連署，呼籲中國當局「明確人大與常委會立法界限，回歸人大立法權，避免少數人立法，提高立法質量」，本來他計畫在3月5日中國「兩會」召開前向全國人大、人大常委會以及各人大代表和政協委員提交該聯署，卻在被有關當局約談後失蹤至今。彭永和擔憂的說：「不知道他到底發生了什麼事」。

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