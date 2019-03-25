踢球還是打人？烏茲別克選手控球 遭中國隊飛鏟小腿

2019-03-25 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕2019年中國盃國際足球錦標賽21日在廣州南寧開踢，地主隊當晚落敗無緣決賽，今（25）日與烏茲別克爭奪季軍，但竟有球員在比賽時「飛鏟」敵對球員的小腿，畫面曝光被批「是踢球還是打人？」

根據《新浪體育》報導，中國國家足球隊在25日對上中亞國家烏茲別克，最後以0比1輸給對方，但中國隊行徑被球迷們罵翻天，中國球評不客氣地指出球員們宛若一盤散沙，「好像沒在一起踢過」，比開賽當晚輸給泰國隊的表現還要劣質，甚至對敵隊做出傷害動作。

中國足球員韋世豪在比賽時，朝著1名正在控球的烏茲別克選手舒庫羅夫奔去，使出1個「飛鏟」但不是朝著足球，而是直接踹在舒庫羅夫的小腿肚上，他當場因此跌倒在地哀嚎，球評賀煒痛批，這個動作分明是在「葬送對手飯碗」，讓地主國顏面盡失。

賀煒表示，雖然韋世豪的犯規動作逃過1張紅牌，但這個可能讓對方斷腿的行徑相當不可取，儘管每個球員的個性不盡相同，有些人可能相當衝動，但身為運動員就要有能力控制，違規的「飛鏟」已不在踢球技術的討論範圍內，中國足球隊不需要這樣的舉動。

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