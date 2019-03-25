中國青年疑穿和服進武漢大學賞櫻 遭保全攔下毆打

2019-03-25 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕3、4月是櫻花季，種了大量櫻花的中國武漢大學近日吸引民眾到訪，昨（24）日下午卻傳出有校警毆打賞櫻青年，據悉是其中一名男子被保全懷疑穿著「和服」，2名男子因此遭4名保全毆打。

中國《上游新聞》報導，一段拍下現場衝突的影片顯示，身穿疑似和服與身穿休閒服的2名青年，被校方保全人員壓在地上，身穿疑似和服的男子重複大喊說，「憑什麼打人？」，並強調「我穿的是唐裝」。另名男子則被保全勒住脖子，保全放手後，男子倒在地上。

當地警方正就此事展開調查，「調查兩個重點，到底是唐裝還是和服，以及衝突的全過程。」警方表示，「武漢大學是國內一流大學，穿著這種衣服去賞花不合適，制止他們入校賞花沒錯。」

身穿疑似和服的青年今日上午告訴媒體，他當時「穿的是唐裝吳服，不是和服。」他說，「我愛國，我沒穿和服，我是中國人，武漢大學保衛人員也是中國人，中國人不能打中國人。我下次不穿這樣的衣服去容易引起誤會的地方了。」

武漢大學2002年曾發出一項規定：穿和服不能入校賞櫻。但2009年有對母女穿和服入校遭驅趕，此事引發爭議後，就未再認真執行該規定。該校學生表示，今年校方又傳達了穿和服不准進校園的規定，「口頭通知的，沒有形成文件」。

據《蘋果日報》指出，武漢大學的櫻花有特殊歷史背景，1939年，日軍佔領武漢後，在該校種植從日本引進的櫻花樹苗，這些櫻花樹在1950年代逐漸枯死，1972年中日建交，日本向中國送了大山櫻1000株，其中50株給武漢大學，日方之後多次贈送櫻花樹苗，武大也引進雲南櫻花等。

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