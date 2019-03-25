中國留學生在加拿大遭綁架 電暈後拖上車載走

2019-03-25 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名到加拿大留學的學生陸萬振（Wanzhen Lu，音譯）目前下落不明，疑似遭3名歹徒電擊後帶走，整起事件使得中國和加拿大的關係更為緊張，加拿大警方已經公布嫌犯及車輛的照片，望能盡快找到男子下落。

綜合外媒報導，22歲的陸萬振23日晚間和一名女性友人進入一處地下停車場，豈料3名蒙面黑衣男子從黑色廂型車中出來，持電擊棒威脅並抓住陸萬振，將其電暈後押到車上揚長而去，而該名女性友人並未受到傷害，目前約克區警察局已經介入調查。

報導指出，警方調閱停車場監視器，可清楚查見車輛牌照，不過由於該張牌照已報失竊，故無法辨認犯人，目前僅能確認含駕駛共有4名犯人，下車犯案的3名嫌犯均穿著深色服裝。

警方表示，陸萬振極可能是遭到鎖定才會被擄走，但仍不了解犯人的犯案動機為何，目前已和中國駐多倫多總領事館聯繫，將該消息轉達給陸萬振的家人。

中國留學生在加拿大被擄走的事情在微博上引起中國網友熱議，紛紛表示「加拿大已經不安全了」、「該不會是勒索吧」、「好危險哦」。

中國留學生在加拿大被綁架，使得中國及加拿大關係再蒙上陰影。（圖擷自York Regional Police Twitter）

約克區警方公布犯人照片，望民眾給予線索。（圖擷自York Regional Police Twitter）

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