「通俄門」報告查無勾結俄國證據 川普：我完全無罪

2019-03-25 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部今宣布耗時兩年的「通俄門」調查報告，美國司法部長巴爾（Bill Barr）呈交給國會的摘要信函中指出，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）並未發現川普競選陣營和俄國有勾結的證據，而川普則在推特貼文強調自身清白。

綜合外媒報導，巴爾呈交給國會的摘要信函指出，穆勒拒絕裁定手上證據是否顯示川普曾妨礙司法，未決定是否要起訴川普，將起訴權留給巴爾，而巴爾和司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）則認為川普妨礙司法的證據不足，不足以起訴川普。巴爾也引述穆勒的「通俄門」調查報告內文，表示：「雖然這份報告沒有斷定總統犯罪，但也沒有證明他無罪。」

川普在從佛羅里達州西棕櫚灘飛回華盛頓前對此表示：「這是一個完全且徹底地免責，很遺憾我們國家必須經歷這件事。老實說，『很遺憾你們的總統必須經歷這件事』。」川普稍早也在推特貼文指出：「沒有勾結，沒有妨礙司法，完全且徹底無罪。讓美國持續偉大。」

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