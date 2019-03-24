通俄門調查出爐 未起訴川普

2019-03-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部特別檢察官穆勒廿二日將有關俄羅斯在二○一六年美國總統大選期間所扮演角色的調查報告，送交司法部，意味歷時近兩年的通俄門調查就此告終。由於內容保密，目前並不清楚穆勒是否在報告中指控美國總統川普有不當之舉還是宣告川普無罪，但他倒是沒有建議再起訴任何人，被外界視為川普的勝利。國會已呼籲司法部盡快公布報告內容。

穆勒的調查重點，在於川普競選總統時的競選團隊是否與莫斯科當局串謀影響大選結果，以及川普就任總統後是否違法阻撓通俄門調查。川普向來堅稱無不法之舉，並多次批評穆勒的調查，斥之為「獵巫」。通俄門調查迄今已起訴卅四人與三家公司，其中認罪或遭定罪者不乏川普的前重要幕僚，如前全國競選主席曼納福特、前私人律師柯恩與前國家安全顧問柯恩，甚至已遭判刑入獄─但所有遭起訴者的罪名，皆與調查重點通俄無直接關聯。

兒子女婿 都擺脫罪名

對這項歷經六七四天的調查，司法部一名資深官員透露，穆勒的報告並未提及再起訴任何人，顯示至少川普的兒子小唐納與女婿庫希納都擺脫了罪名。小唐納涉及要求俄方提供川普的總統大選競選對手希拉蕊的資料，庫希納則安排與俄國大使館的聯繫。一直嚴厲批評川普的美國有線電視新聞網（CNN），主播庫柏廿二日在節目上說：「對總統和他的家人而言，這鐵定是美好的一晚」。

阻川普與幕僚先偷看報告

國會民主、共和兩黨人士皆呼籲司法部公布調查報告，司法部長巴爾（William Barr）表示，會儘快在本週末通知國會有關通俄門調查報告的主要結論。但兩大國會民主黨巨頭─眾議院議長裴洛西與參議院少數黨領袖舒默要求，巴爾應該將「完整」報告公諸於世，且不能讓川普及其幕僚先偷看，以免白宮插手干涉；白宮表示，並未事先取得調查報告內容或聽取過簡報，一切順其自然。目前人在佛州的川普並未對此表示意見，但他曾在廿日表示，不介意將通俄門調查報告公布。

日前民調顯示，近九成美國人贊成公布完整的調查報告。根據司法部規定，巴爾有權決定要把調查報告的內容公開到何等地步；而從司法部公布調查報告的程度，也能推敲出穆勒是否指控川普違法─儘管司法部堅稱不能起訴在位總統，以及不得公布未遭控罪者的負面資訊，因此倘若穆勒的調查並未發現任何足以入罪川普的證據，根據司法部規定，報告中與川普有關的負面消息，就不會公諸於世，意即不會公布完整報告。

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