穆勒送出通俄門最終報告 川普：終於結束了

2019-03-23 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕特別檢察官穆勒（Robert Mueller）已經結束他對2016美國選舉期間通俄門事件的調查，最終報告已送交美國司法部長巴爾（William Barr）進行審查。

根據《CNN》報導，巴爾在週五下午一封致國會的信中提到，他已經準備好公開穆勒的「主要結論」，最快的時間點將會在本週末。一位司法部官員表示，這些結論最終將會公諸於世，但公開多少、何時公開，都還是未定論。

美國廣播公司（ABC）的報導則指出，根據一位資深司法部官員的說法，穆勒的報告顯示後續將不會再有進一波的起訴。

在這之後，司法部長巴爾將把自己對穆勒調查的看法寫成另一篇報告，送交美國參議院及眾議院的司法委員會供民主黨及共和黨領袖參考。至於該對全體國會議員和社會大眾透露多少內容，巴爾表示，他將再找司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）及特別檢察官穆勒商量。

據和川普通話的消息人士稱，川普看到這則新聞的第一反應是：「很高興它終於結束了」。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則透過Twitter表示：「下一步就看司法部長巴爾怎麼做了。我們很高興看見這整件事步上軌道，同時，白宮並沒有收到特別檢察官的報告，也沒有關於它的任何指示。」

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