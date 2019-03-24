搶看穆勒報告 眾院準備修理川普

2019-03-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部特別檢察官穆勒已遞交調查報告、為廿二個月的通俄門調查劃上句點，但川普總統要面對的麻煩並未就此消失─即便穆勒在報告中宣告川普並未涉及與俄羅斯串謀影響二○一六年的總統大選結果，國會民主黨人還是會以穆勒調查報告為藍本對川普進行調查，遑論此外還有多起官司等著讓川普傷腦筋。

華盛頓郵報報導，首先，民主黨人控制的國會眾議院監督與改革委員會，勢必會向司法部極力爭取全面公布調查報告內容；此一過程可能是一段激烈的府會攻防，包括國會發傳票要求取得完整的報告、總統動用行政特權拒絕照辦，然後國會民主黨人採取法律行動，控告司法部長行使行政特權有違國會監督政府之虞；只要法官判決做出不利司法部的裁示，國會民主黨人就能取得完整報告。

擬查外交決策、政商活動

只要完整報告到手，國會調查人員就會梳理報告中的所有證據線索與建立多重監督調查方向，除了通俄門，可能還有川普在任內的外交決策、財務利益、政治活動與私人關係；國會調查人員將比對官員過去對穆勒以及對國會的說詞是否有所出入，一旦發現矛盾，就會以疑似作偽證為由，要求這些官員到國會作證。換句話說，穆勒的通俄門報告，將成為國會鑑識川普政府所有爭議性決策的根據。

紐約時報指出，聯邦及多州檢察官根據穆勒的調查，已經衍生出至少十二項針對川普、川普家人、川普下屬與商業夥伴的調查。這些可能扯上川普的官司，包括被控違反競選獻金並已認罪的川普前律師柯恩反咬說，在總統大選期間支付封口費給川普小三是奉川普之命；此外，川普還被他過去主持的電視實境秀「誰是接班人」參賽者澤沃斯女士控告誹謗與性騷擾，馬里蘭州與哥倫比亞特區的州檢察長控告川普違反美國憲法規定的反貪腐條款，以及紐約曼哈頓的聯邦檢察辦公室調查川普的總統就職委員會是否違法接受外國人捐款、濫用經費或幫金主喬與政府搭上線的管道。

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