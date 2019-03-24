黑人青年有不在場證明 仍被判性侵坐冤獄36年...

美國黑人威廉斯（Archie Williams）於22歲時被誤判性侵、傷害罪成立且終身監禁，經過36年後終於重獲清白。（圖擷自Innocence Project New Orleans臉書）

2019-03-24 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕如此司法！美國黑人威廉斯（Archie Williams）於22歲正值少壯時被懷疑犯下性侵、傷害等罪嫌，雖然所有證據都對他有利，還有3人作證案發時威廉斯正在家裡睡覺，孰料仍被判處終身監禁。幸好經過清白專案的努力後，威廉斯終於在坐牢36年後洗刷冤屈於近日出獄，但此時他已變成58歲的大叔，雙親也早已在他入獄期間離世。

據《ABC》報導，1982年發生了一起強姦與刺傷案，威廉斯當時除了不在場證明之外，犯案現場的指紋也與他的指紋不匹配。另外，按照唯一證人所描述的形象，犯人長得比威廉斯還要高，而且在看照片時證人也無法指認威廉斯就是兇手。

孰料，法院最後竟宣判威廉斯需終身監禁，清白專案（Innocence Project）的定罪後訴訟主任波特金（Vanessa Potkin）於1995年與威廉斯聯繫上，從此展開了將近25年的纏訟與奮鬥，這才讓威廉斯重獲清白。

過程之所以如此艱難，是因為案發地隸屬於路易斯安那州，而路州沒有法律允許被定罪的囚犯在審判後進行DNA測試，因此光是想取得威廉斯的DNA鑑定就要花費10多年的時間。此外，指紋鑑測技術雖日新月異，卻也遭到路州法律上的障礙，2014年推出的新指紋系統，直到上星期才能在威廉斯一案中使用。

結果，系統對比出犯案現場的指紋屬於另一個人：福布斯（Stephen Forbes），他曾在威廉斯一案所發生的社區裡犯下類似的案件，並於1986年承認犯下4起強姦案，被關押10年後，福布斯1996年在獄中過世。

雖然威廉斯對自己能夠步出監獄感到高興，但他並不感到幸福，因為他在坐牢時的一些獄友可能也是遭到誤判入獄，「直到他們重獲自由，我才是真正被釋放了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/