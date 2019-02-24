31歲坐冤獄到70歲 獲6.4億賠償但鬢髮已白...

2019-02-24 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子科利（Craig Coley）1978年31歲時被誤認謀殺了加州西米谷1對母子，被判謀殺罪成立，從此在監獄度過了39年時光，直到2017年70歲了才重獲清白出獄，如今與西米谷市政府達成協議，鬢髮已白的他將獲得2100萬美元（約新台幣6.4億元）的冤獄賠償。

據《ABC》報導，科利被判有罪入獄後，自始自終都堅持清白，這個堅持從他的青壯年時期、中年時期一直到變成了老人了，完全沒有任何改變。幸好，透過新發現的DNA證據，讓科利洗刷了罪嫌，於2017年11月被釋放出獄。

西米谷市政府當時於聲明中指稱，由於深信自己是無辜的科利從不放棄，以及西米谷警察局在重啟調查時找到了DNA，最終證明了科利是無罪的。

科利隨後展開了冤獄賠償訴訟，西米谷市府昨（23日）宣布，他們已和科利達成賠償2100萬美元的協議。當局表示，雖然再多的錢都無法彌補科利失去的時光，但最終能夠達成共識對於雙方來說都是正確的事情。

在2100萬美元賠償金之中，西米谷市府將自掏腰包支付490萬美元（約新台幣1.5億元），其餘來則來自保險等其他管道。

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