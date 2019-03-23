索馬利亞政府大樓遭恐攻 勞動副部長等至少5人罹難

2019-03-23 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕位在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的一棟政府大樓今天發生一起恐怖攻擊，該事件造成已知至少有5人死亡、11人受傷。隨後當地的激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）跳出來坦承犯案。

綜合外媒報導，索馬利亞當地時間上午11時50分左右，伊斯蘭激進組織青年黨大膽攻擊位在首都摩加迪休市中心的政府大樓。恐怖份子先開著汽車發動自殺炸彈攻擊，隨後進到大樓內掃射，目前已知包含索馬利亞副勞動部長Saqar Ibrahim Abdalla在內，至少有5人罹難。

摩加迪休安明救護車服務局（Amin Ambulance Service）局長阿布德拉曼（Abdikadir Abdirahman）指出，目前已知有11人受傷，但還有更多人受困在大樓內。

警方向《路透》表示，青年黨的激進份子攻擊了包括勞動部在內的兩個政府部門所在大樓，安全部隊也進入大樓與恐怖份子交火，死傷人數恐怕還會再增加。

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