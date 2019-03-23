史上最重！中國撞球國手打假球 被追加罰則「終身禁賽」

2019-03-23 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國撞球國手于德陸在去年因為打「涉嫌操縱比賽」，遭重罰「禁賽10年」，不過中國檯球協會（CBSA）在21日震驚宣布，決定追加于德陸「終身禁賽」處分，這也是協會史上祭出最嚴重的處罰。

根據中媒報導，28歲的曹宇鵬與31歲的于德陸遭指控非法賺取撞球賽事賭博利潤，曹在2016年間的威爾斯公開賽、印度公開賽的外圍賽與英國錦標賽中打假球；于則是在2015年至2017年的5場比賽中，以相同手法造假，其中一個賭局還讓他贏得8.6萬英鎊（相當於台幣338萬元）的利潤。

世界職業撞球與斯諾克協會仲裁庭指出，2人的行為是「撞球比賽的禍害」，主席傑森．弗格森（Jason Ferguson）說，「協會有非常有效的預防和監控方法來保護撞球運動」，于德陸被宣布禁賽10年9個月，曹宇鵬則為6年，其中2年半立即執行，但有3年半的禁賽獲得暫緩執行；而中國檯球協會也同樣跟上，對兩人分別做出10年、2年的禁賽處分。

不過在21日中國檯球協會的正賽抽籤儀式上，協會突然宣布，決定追加于德「終身禁賽」處分，也代表于德陸的職業國手、選手之路從此「玩完」。據悉，曹宇鵬在事發後坦承錯誤，多次到協會承認錯誤；但于德陸卻找各種理由辯解，將協會警告當耳邊風，沒有好好認錯，因此協會才會做出嚴厲的懲處。

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