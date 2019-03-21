歐盟將視中國為競爭對手 法官員：天真的階段該結束...

2019-03-21 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟成員國領袖當地時間21日，將在比利時首都布魯塞爾舉行峰會，會中將首次討論應對中國的議題，《路透》取得峰會文件指出，歐盟將中國列為競爭對手；另根據《中央社》報導，法國官員明確說，「現在天真的階段要結束了」。

《路透》取得「歐中關係戰略展望」（EU-China–A strategic outlook）文件指出，歐盟將視中國為「經濟競爭對手」，以及推動另一種治理模式的「體制對手」。

歐盟委員會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）也表示，「我們（歐盟）完全公開，但中國並不是這樣，且還引發了很多問題，他強調，中國不能夠再享受發展中國家的特殊地位。

歐洲學院歐中研究中心研究員福里曼（Duncan Freeman）表示，「過去歐盟制定明確的中國戰略非常困難，是因為過去各國政策並未在戰略上保持一致，但現在可以明確努力去做。」

另外，根據《中央社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的顧問波恩（Clement Beaune）也表示，歐盟成員國應對中國時，過於天真且莫衷一是，「現在天真的階段要結束了」。

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