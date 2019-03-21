情勢降溫？ 兩韓間跨境交流人數急遽上升

2019-03-21 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕繼去年北韓領導人金正恩釋出善意，期望解除經濟制裁後，南韓統一部今日發布資料顯示，南北韓間去年的跨境訪問人數較前幾年急遽上升，可歸因於近年來兩韓關係的解凍。

根據《韓聯社》引述南韓統一部的資料，去年南北韓間跨境移動人數來到了7498人，相較於前年的115人可說是極為明顯的提升；其中有6689人是從南韓過境至北韓，另外的809人則是從北韓移動至南韓。

報導指出，由於當初韓戰結束後簽訂的是停戰協定，而非一個正式的和平條約，兩韓之間目前還是處於一種隱性的戰爭狀態。也因此，目前要從南韓跨越邊境到北韓還是需要申請及等待政府的批准。

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩去年共進行3次會面，在降低緊張情勢和促進跨境交流兩個面向上達成了一定程度的共識。於此同時，兩韓間在去年一共進行了36輪政府對政府的會談。

《韓聯社》稱，綜合以上因素，兩韓關係於去年大幅改善，進而促進跨國交流活動，最終導致跨境人數有了如此急遽的增加。

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