千鈞一髮！小行星掠過地球 離地表僅地球到月亮一半距離

2019-03-21 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕東京大學木曾觀測站昨（20）日指出，有顆直徑8公尺的小行星於16日與地球擦肩而過，距離地表僅22萬公里，大約只有地球到月亮距離的一半。此外，去年底也有一顆直徑10公里的小行星於白令海上空爆炸，威力是廣島原子彈的10倍。專家指出，近期地球似乎頻繁遭小行星造訪。

據《朝日新聞》報導，16日夜晚，木曾觀測站的105公分施密特攝星儀發現一個朝獅子座方向移動的黑暗天體，消息傳出後全球都有望遠鏡協助觀察。國際天文學聯合會於18日確認，16日有個直徑8公尺大的小行星掠過地球，離地距離僅22萬公里，大概是地球到月球距離的一半。

據《法新社》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）近日證實，去年12月有一顆未被偵測到的小行星進入地球大氣層，於白令海上空發生猛烈爆炸，爆炸威力達17.3萬噸，是廣島原子彈的10倍，同時也是30年來，地球上威力第2大的星體爆炸，平均每100年只會出現2至3次同規模的爆炸。

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