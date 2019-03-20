中稱「豬瘟疫情趨緩」21省解禁 我國農委會「無法相信」

2019-03-20 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟沒事了？中國農業農村部副部長于康震在昨天（3月19日）宣布，由於非洲豬瘟的防疫工作取得「階段性成效」，疫情已經趨近緩和，已有105起的疫情解除疫區封鎖，而淪陷的28個省份、直轄市與自治區中，也有21個省級疫區全部解禁；對此說法，我國農委會副主委黃金城在今天（3月20日）表示「沒辦法相信」，表示仍繼續保持嚴謹態度防疫。

綜合外媒報導，于康震在19日由中國農業農村部所召開的「全國重大動物疫病防控工作視訊會」表示，截至目前為止，中國共有28個省份先後發生113起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情110起、野豬疫情3起；不過在今年前2個月，疫情月度發生數下降到個位。

于康震指出，雖然目前非洲豬瘟的疫情整體可控，但引發疫情的風險因素將長期存在；他強調，各地畜牧獸醫部門要進一步強化屠宰環節監管，落實駐場官方獸醫制度，督促屠宰企業嚴格落實各項防控措施，全面做好非洲豬瘟排查、檢測及疫情報告工作，同時各級畜牧獸醫部門也要鞏固防控成效，進一步完善防控長效機制，「力爭全國疫情可控，不蔓延成勢」。

不過我國農委會副主委黃金城在今天表示，不願意評論中國這樣的消息，只是上週小金門還有海漂豬被檢驗出非洲豬瘟病毒，而且從今年每月從海關收回的中國豬肉製品的檢驗報告來看，1月有11例（6.2%）、2月有11例（8.0%），3月至今也有4例（6.7%），「檢出率仍高，因此無法相信豬瘟疫情真的有趨緩」；黃金城也強調，若是要判斷中國豬的豬瘟疫情真的有趨緩，只要旅客帶回的中國豬肉製品檢驗出的病毒比例能降至1%，就能相信。

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