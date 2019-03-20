全都50歲以上！NBA「大媽啦啦隊」破除刻板印象

2019-03-20 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日NBA一支名為「Wizdom」的高齡啦啦隊引起眾人目光，介於50至76歲的啦啦隊成員穿著運動裝，在比賽中途休息期間上場勁舞。啦啦隊教練惠特菲爾德（Derric Whitfield）表示，「藉由這支啦啦隊，我想證明任何年齡層的人都可以跳舞。」

據《華盛頓郵報》報導，這支高齡啦啦隊隸屬於華盛頓巫師隊（Washington Wizards），成立至今不到半年。教練惠特菲爾德說，他想打破人們對於啦啦隊、跳舞的刻板印象，希望藉這支啦啦隊證明每個年齡層的人都能跳舞。

「人們從座位上站起來鼓掌。」惠特菲爾德強調，20位啦啦隊成員動作精準且相當有活力，一點也不「業餘」，第一場演出就獲得觀眾熱烈的反應，他形容那個場面熱到彷彿球隊已經贏得比賽。

舞者中，有的已經退休，有的還在教育、科技等領域工作，幾乎所有人都已兒孫滿堂。58歲成員衛斯特（Janet West）1983年時也是球場上的啦啦隊員，「一旦進到舞台就擁有觀眾；50幾歲還能回到這個舞台真的很令人興奮。」

71歲成員露易斯（Vivian Lewis）是乳癌倖存者，高中時曾當過啦啦隊隊長，在孫女鼓勵下報名「Wizdom」啦啦隊試鏡，成功加入團隊。露易斯認為加入之後，最棒的是能和喜歡跳舞的人交流，「其他團員和我一樣，有各自的人生經歷和苦痛，但他們都還是走了過來」。

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