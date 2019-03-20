助中遣返郭文貴？美媒爆這個共和黨籌款人曾遭突擊搜查

2019-03-20 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體近日披露，美國聯邦當局去年夏天曾突擊搜查前共和黨全國委員會副財務主席、2016年川普競選主要募款人布洛迪（Elliott Broidy）的辦公室，以期掌握他洗錢、代表外國政府秘密遊說等違法行為的證據。報導稱，聯邦搜查令還說明要查找布洛迪疑似與中國政府合謀、遊說美國政府遣返中國流亡富商郭文貴的有關證據。

美國知名非營利新聞媒體《ProPublica》18日報導，該媒體獲得的聯邦搜查令顯示，聯邦當局去年突襲搜查布洛迪位於洛杉磯的辦公室，尋找他與外國政府官員、川普政府官員打交道的相關紀錄。搜查的探員被授權使用布洛迪的手和臉，來解鎖任何需要指紋或臉部掃描的手機。

該搜查令列舉了聯邦當局正在調查布洛迪涉嫌犯下的3種罪行，也就是串謀、洗錢和代表外國政府官員進行秘密遊說。為獲得搜查令，聯邦當局必須讓法官相信他們會找到這些特定罪行的證據。

該搜查令列舉聯邦當局計劃沒收任何布洛迪與數十個國家、企業、個人聯繫的相關證據，名單上的國家包含阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達等；個人則包含前川普競選陣營幕僚蓋茨（Rick Gates）、阿拉伯聯合大公國政治顧問納德（George Nader）和作為馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（IMDB）弊案關鍵人物的大馬華裔金融家劉特佐等。

報導指出，美國司法部曾指控劉特佐向布洛迪付錢，以讓布洛迪遊說美國政府放棄對劉特佐的調查，目前尚不知道相關調查的進展情況。

此外，根據該搜查令，聯邦當局還試圖查封任何與中國、郭文貴有關的紀錄。《紐約時報》披露，布洛迪曾計劃利用自己在白宮的影響力，迫使在紐約公開指控北京當局腐敗的郭文貴離開美國，以討好中國和其他外國政府官員，並獲得金錢回報。

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