母親悲傷過度突離世 郭文貴宣布今起三週不再直播爆料

2019-03-08 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕屢屢在海外爆料中國共產黨高層腐敗內幕的中國流亡富商郭文貴今日表示，人在中國、80多歲的母親得知郭文貴五哥再度被中國當局非法關押在監獄後，因悲傷過度而突發腦血栓，送醫搶救後仍不幸於今早離世。郭文貴宣布，將依中國傳統習俗在家守孝三星期，守孝期間不再使用手機，形同三週內不再直播爆料。

在家中排行第七的郭文貴今日上午於社交媒體發文表示，其母親得知郭文貴的哥哥再次被中國當局非法關押在監獄的真相及消息後．因悲傷過度而突發腦血栓，緊急搶救無效，於今早7時17分病逝於醫院。郭文貴宣布：「從即日起，文貴將按中國傳統在家守孝三期（亦稱三七，即21天），守孝期間，文貴不再看、用手機」。

郭文貴在母親逝世的數小時前曾發布影片說明，過去數年，他的年邁母親每日承受極大壓力，中國警察經常到公司和家中威脅，樓下24小時都有警車，郭文貴的哥哥、嫂子、家人一個個被抓又被放，擔心母親被嚴重刺激，「我們很多事得盡量瞞著她」。

然而，郭文貴說，2天前，負責照顧他母親生活的女孩不小心說漏嘴，向他母親透露，郭文貴的五哥實際上被關在監獄裡，結果他的母親「每天都在哭」，導致腦部缺氧，結果突發腦血栓，不得不送醫搶救。結果，母親仍於今日因搶救無效而離世。

郭文貴：中國共產黨要殺我全家

郭文貴嚴肅地表示，中國共產黨想殺掉他全家人，透過各種辦法讓他家破人亡，「他們不但要殺掉我的弟弟...還要殺掉我的哥哥，我的母親，我的全部家人。大家可以看到，他們正在用一個國家的權力，搶奪我們的所有資產，想滅掉我們全家，他們在電話上很多次威脅我，要讓我家破人亡，這不是威脅，他們真的已經在這麼幹...」。但郭文貴強調，他絕不屈服，「文貴會挺住的」。

郭文貴於影片結尾向關注他的網友呼籲：「此時此刻，我更要跟戰友們說，大家要有時間多陪陪父母，多和兄弟姊妹、老公、妻子、孩子在一起，人生沒有比這個再更重要的了。此時此刻，再想著共產黨的『爹親娘親不如黨親』這混蛋話...沒有比爹娘再重要的了，沒有比親人再重要的了。」

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