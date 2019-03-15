遊說美引渡郭文貴、捐款助川普連任？ 劉特佐遭美司法部調查

2019-03-15 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部正在調查據傳藏匿在中國的馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（IMDB）弊案關鍵人物、大馬華裔金融家劉特佐是否於2017年透過白手套向川普的政治籌款委員會秘密捐贈10萬美元，以說服美國放棄對他的調查，並遊說美國將現居紐約的郭文貴引渡回中國受審，藉此討好中國政府。

劉特佐疑間接捐款給川普募款委員會

《華爾街日報》報導，知情人士透露，夏威夷投資公司「LNS資本」的老闆、美國公民戴維斯（Larry Davis）於2017年12月向旨在幫助川普連任的川普勝利委員會捐贈10萬美元，而美國司法部正在調查發生此事的7個月前，也就是2017年5月，劉特佐是否匯了150萬美元給「LNS資本」，並以戴維斯的名義把其中的10萬美元捐給川普勝利委員會。

根據美國法律規定，任何外國人或外國公司直接或間接捐款給美國政治人物或募款委員會皆屬違法行為，相關法律的目的是禁止外國人以金錢手段影響美國政治。

劉特佐日前已因三條罪狀在美國被起訴，包含共謀違反禁止外國賄賂法和洗錢，馬來西亞當局也指控劉特佐從IMDB竊取數十億美元。但仍在逃亡中的劉特佐否認一切不法行為。知情人士透露，如今劉特佐可能藏匿在中國。

美國當局懷疑 劉特佐擬藉郭文貴一案討好中國

報導稱，美國司法部調查此事，旨在釐清劉特佐是否藉金錢手段說服美國政府不再追查他的罪行，並遊說美國政府將現居紐約、被北京當局指控貪腐的流亡富商郭文貴引渡回中國。美國官方認為，待在中國的劉特佐可能想透過郭文貴一案討好中國政府，以得到中國當局的保護。

報導指出，美國司法部還認為「LNS資本」的共同持有人、老闆戴維斯的妻子尼奇·戴維斯、（Nickie Lum Davis） 一直在協助劉特佐說服川普政府放棄對IMDB的調查，並將郭文貴引渡。然而，郭文貴現在仍居住在紐約。

劉特佐曾透過電郵回覆《華爾街日報》稱自己不認識戴維斯，也不知道此筆10萬美元捐款，但過了三分鐘，劉特佐又再回覆稱，他前一封電郵回覆是不小心發錯了，應是發給律師才對，請《華爾街日報》作廢他的回覆。

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