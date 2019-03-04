川普最長演說 保守派大會淪造神

2019-03-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普二日在馬里蘭州一場保守派集會上，發表上任以來最長的演說，除持續稍早諸多共和黨人批評民主黨太左、恐陷美國於專制貧困的基調外，還加碼痛批主持「通俄門」調查的特別檢察官穆勒，和若干與他反目的前任官員及宿敵。華盛頓郵報分析，這場保守派大會顯示，共和黨在川普上台兩年後已經「川普化」，拋棄超過五十年的立黨基本原則。

川普在這場「保守政治行動大會（CPAC）」上發表未擬講稿、議題包羅萬象、歷時兩個多小時的冗長演說，內容延續共和黨人過去數日來將民主黨與社會主義掛鉤，並將社會主義貶為紅色恐怖的攻擊路線。川普批評社會主義無關環保、正義與價值，僅關乎統治階層的權力…「看看委內瑞拉與其他許多地方正在發生的事」，「美國永遠不會成為一個社會主義國家」，贏得與會支持者熱烈掌聲。

這是川普在川金二會後首次現身，他指控國會民主黨人接納社會主義，「以政府完全支配來取代個人權利」，聲稱超過百名民主黨議員支持的「全民醫保」將導致大幅增稅；民主黨對抗全球暖化的「綠色新政」則被川普指為將所費不貲，進而摧毀美國經濟，他還嘲諷力推「綠色新政」的民主黨新科眾議員歐加修—寇蒂茲「跟瘋子一樣鬼吼鬼叫」。

轟通俄調查狗屁 川粉叫好

川普在演說中還大罵「通俄門」調查是「狗屁」，嘲諷遲遲未公布調查報告的穆勒是非經民選產生的檢察官，還痛批與他反目的前聯邦調查局長柯米是「很壞的人」，甚至模仿被他開除的前司法部長塞森斯的南方口音。此外，川普也沒忘記批評已宣布投身二○二○年總統大選的民主黨女參議員華倫，重提她原住民血統爭議。

川普當選總統前曾面臨不小的黨內反對勢力，但華郵指出，如今川普儼然已成為共和黨共主。共和黨人不深究川普被前私人律師柯恩斥為「種族主義者」與「騙子」、對他稱金正恩為「麻吉」噤聲，甚至大力支持他為興建美墨邊境圍牆而宣布緊急狀態，今年的CPAC已淪為「造神」大會—有演講人稱川普是「神所欽點」，熱情川粉更頻喊「川普」與「USA」，甚至在川普提及希拉蕊的「電郵門」醜聞時，重現競選時的場景，齊呼：「把她（希拉蕊）關起來。」

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