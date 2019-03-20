家破人亡！韓國股神落魄入獄後 父母驚傳遭殺害

2019-03-20 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕股海無涯，回頭是岸？南韓一名自稱白手起家的33歲男子李熙真（Lee Hee-jin，音譯），縱橫股市無往不利，並透過社交媒體和電視節目提供投資技巧，營造出股神的形象。孰料，李熙真去年因非法股票交易遭法院判處5年有期徒刑，近來更傳出他的父母疑似因金錢糾紛遭人殺害，一代股神落到家破人亡的下場。

綜合韓媒報導，南韓警方透露，李熙真的兄弟因為聯絡不上父母，於3月16日急忙報案，警方搜查後發現62歲的李父陳屍在京畿道平澤市一處儲藏室內，至於58歲的李母，則陳屍於京畿道安陽的家中。

警方初步調查後認為，李熙真父母是在2月25日下午3時50分左右，於安陽住所遭4名嫌疑人殺害。兇嫌犯案後將李父塞進冰箱，李母則被塞進衣櫃裡，隔天嫌犯又叫了搬家公司前來，將裝有李父遺體的冰箱運送到平澤的儲藏室。

目前已有1名34歲的金姓嫌犯落網，他供稱李父沒有還他2000萬韓元（約新台幣54.3萬元）才會痛下殺手。警方對此說法暫且存疑，因為這筆金額太小了，何況金男等人還從李熙真父母的住所偷走了5億韓元（約新台幣1358萬元），顯見李父李母並不是沒錢還債。

警方表示，3名在逃兇嫌可能是被金嫌雇傭的中國殺手，他們作案後於2月25日晚間6時10分從仁川機場搭機飛往中國，該架班機於深夜11時50分左右降落在中國某座城市。

李熙真入獄前經常在部落格和社交媒體炫耀自己的財富，例如上傳首爾清潭洞的豪宅與名車照片。去年4月他因為非法炒股被判坐牢5年，法院還開罰200億韓元罰款（約新台幣5.4億元），並沒收李熙真130億韓元（約新台幣3.5億元）的財產。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/