中國兩會凌友詩自娛 香港「左王」：台灣人心愈走愈遠

2019-03-20 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣出生、17歲移居香港的台籍中國政協委員凌友詩，日前在中國兩會用高八度的語調對中國歌功頌德。但她的行徑連在香港有「左王」之稱的邵善波也看不下去，19日投書港媒指出，凌友詩讓台灣人覺得「遙遠、陌生、肉麻和格格不入」，令台灣人心愈走愈遠。

邵善波也是中國全國政協委員，且是前香港政府中央政策組首席顧問，他19日以新範式基金會總裁身分投書香港《明報》，以「一方愈是自娛自樂，另一方愈是人心離散」為題，評論「台灣女孩」凌友詩在中國兩會演說引發熱議一事。

邵善波指出，凌友詩在中國兩會的發言獲得10多次掌聲，等同獲得「高度讚賞」，但民間的大多數反應與官方截然不同，「內地人士大多意味深長地付之一笑」，台、港輿論和民間大多數人士則是「嗤之以鼻」。

邵善波說：「官方與民間如此大的反差，折射的正是中國在海外的『統戰』工作往往效果不佳，甚至招致反感的根本原因。」他指出，凌友詩的表現「可以說是一個反面作用遠遠大於正面作用的政治示範」。

邵善波表示，凌友詩高調的自我推介和個人表態，「相信看在絕大多數台灣民眾眼裏，這肯定代表不了他們，而只能讓他們覺得遙遠、陌生、『肉麻』和格格不入。這樣的政治示範，究竟政治價值何在？對凝聚台灣人心的意義何在？」

邵善波指出，讓台灣人「驚詫莫名、視為笑料的政治表演」無助「統一」，如果全國政協會議上再出現幾次這樣的「熱門新聞」，台灣人心只會愈走愈遠，「因為對絕大多數台灣民眾而言，這其中所體現的，肯定不是他們所認同的文化」。

邵善波最後表示，「自娛自樂式的發言在全國政協會場中獲得的掌聲愈熱烈，大陸與台灣兩地的政治、文化認知上的差異就愈大、愈暴露無遺。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/