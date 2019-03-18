57歲卻自稱「台灣女孩」挨批噁心 凌友詩說話了...

2019-03-18 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣出生、17歲移居香港的台籍中國政協委員凌友詩，日前在中國兩會用高八度的語調對中國歌功頌德，還自稱是「平凡台灣女孩」，不但被台灣、中國網友狂酸噁心，更遭內政部裁罰50萬元，台灣戶籍可能被取消。對於被網友酸57歲還自稱「台灣女孩」，凌友詩解釋，她離台的時候僅17歲，確實還是女孩。

凌友詩日前在人民大會堂表態兩岸統一，並對中國歌功頌，遭內政部開罰50萬元，她接受港媒訪問時表示，裁罰不合情理，將保留申訴的權利，此話被內政部政務次長陳宗彥酸，表示她有權回台申訴，在中國可沒有此機會。

凌友詩今天（18日）接受中國官媒《環球時報》專訪時表示，知道自己要被台灣開罰50萬，但認為《兩岸關係條例》只應限制台灣現役軍人和政府高層，不應限制一般老百姓，批評此舉「違憲」、「違反人權」。

凌友詩提到，就算被台灣除去戶籍她也沒差，因為她有香港特區永久居留權，有特區護照，可以用香港居民身分來台灣。

至於57歲還自稱是「台灣的平凡女孩」而遭到網友酸言酸語，凌友詩則回應，她從台灣出來的時候確實是女孩，才17歲而已，還說自己的聲調本來就比較高、語速比較慢，高八度的語調不是刻意的。

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