任台籍中國政協委員 首罰凌友詩 吳小莉沒被罰

2019-03-15 21:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部今天決議對台籍中國政協委員凌友詩開罰50萬元，陸委會表示，這是首次針對台籍政協與人大代表首度開罰。至於馬政府曾宣稱要對時任廣東省政協委員的鳳凰衛視副台長吳小莉、時任中國全國政協委員的台商黃紫玉等人開罰，最後都未罰。

國安局在2012年時曾統計在中國擔任公職的有169人，其中全國政協1人、地方政府政協或特邀委員73人，當時馬政府曾首度將32名在中國擔任公職的違法名單送交內政部等相關機關，名單內的吳小莉、黃紫玉，又在2013年分別獲選廣東省政協委員、中國全國政協委員。

陸委會當時雖宣稱要開罰，但最後卻做出解釋文，「特邀特聘」的台籍政協委員與人大代表，是榮譽職，只有建議權、沒有表決權，因此吳小莉、黃紫玉最後都沒有被罰。

凌友詩14日接受「香港星島日報」時表示，她擁有台灣戶籍和香港永久居民身分，沒有其他國籍和居留權。對於可能被台灣註銷戶籍與被開罰，她說，在政協大會發言前已有心理準備。她在香港已經取得永久居民身分，「台灣當局取消我的戶籍，對我實際影響並不那麼的大。我更關心島內支持統一的人的處境。」

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