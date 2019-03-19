先別取笑「台灣女孩」 學者點出台灣教育問題

2019-03-19 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕台籍中國政協委員凌友詩，日前在中國兩會用高八度的語調對中國歌功頌德，還自稱是「平凡台灣女孩」，被台灣網友罵翻，更遭內政部裁罰50萬元，台灣戶籍可能被取消。但有學者針對凌友詩的發言「聲調」，感嘆台灣「演說教育」出了問題。

「請大家不要取笑『平凡台灣女孩』凌友詩。」政大法律系副教授劉宏恩在臉書表示，凌友詩在中國政協會議上忘情演說與不自然語調，被很多人批評和嘲笑，「但是很多人可能沒有注意到：在台灣，我們的孩子至今仍然從小就是被教導這樣子做演說。台灣各縣市的國小演說冠軍，到今天幾乎都還是用類似的不自然腔調與做作表情來獲得評審青睞。」

劉宏恩說，大家若不信可用關鍵字「國小演說比賽」去Google一下，保證看到數以百計的影片記錄，都是台灣現在的小朋友，用著類似「平凡台灣女孩」的表情語調，在台上努力呈現底下評審想要的「演說」方式。

他感慨，這樣不自然的演說，當然很難觸動人心，「但是幾十年來，我們的國中小還是一代又一代繼續用同樣的標準來訓練孩子與評審孩子。請問這種糟蹋語言溝通功能而且虐待我們聽覺神經的『演說』比賽，到底什麼時候才可以終結？」

劉宏恩最後諷刺的說，請大家別取笑「平凡台灣女孩」凌友詩，「因為她那高昂頓挫的奇異語調、皮笑肉不笑的面具表情以及罐頭般的公式手勢，至今還是許多台灣小學老師與評審心中的最佳典範，千百孩子們努力成為的樣貌」。

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