表態譴責迫害 梵蒂岡指中國「不應畏懼宗教」

2019-03-19 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本週稍晚將啟程訪歐，梵蒂岡天主教廷表示教宗願與習會面。不過，梵蒂岡高層近日亦針對中國政府大舉迫害宗教表態，認為中國當局不應該對宗教感到畏懼。

根據美國《自由亞洲電台》報導，梵蒂岡是歐洲唯一一個與中國沒有外交關係的國家，雙方雖於去年9月簽署主教任命協議，但此後雙方關係依舊未有進一步改善，梵蒂岡國務卿帕洛林（Pietro Parolin）在一本即將出版的新書中，特別點名中國打壓宗教自由的事實，並強調「中國不應畏懼天主教」。

對此，美國基督教人權組織對中援助協會負責人傅希秋牧師評論指出，中國真正的問題，是政府應如何尊重和信任宗教，「教宗欲通過對話及談判，來解決中國問題，但這恐怕僅是一廂情願」。

《自由亞洲電台》也引述旅居美國的中國法律學者滕彪的說法，指中共政權對宗教的不信任根深蒂固，進而大舉打壓、迫害宗教人士。他認為，中共這份恐懼不僅來自意識形態，更源自宗教組織具有成員間通訊網路的特性，在當局眼中，這就有可能成為顛覆政府的途徑。

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