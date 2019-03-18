黏不住玻璃心？日本紙膠帶印我國旗 中國網友又崩潰

2019-03-18 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名紙膠帶品牌Maskingtape（MT），日前遭中國網友指控，產品上的地圖將中國與台灣畫得一樣大，並印上我國國旗，難以接受這樣「違反一個中國」的台獨行徑。

綜合媒體報導，日本知名紙膠帶品牌MT與loft合作，推出一款上含各國國旗的紙膠帶，但是中國的地圖上沒有台灣，台灣和中國等比例地畫在旁邊，並標上國旗，形成我國青天白日旗與中國五星旗並列之貌。

對此中國微博粉絲頁《手帳控萬事屋》表示：「我第一個接觸的膠帶品牌就是mt，個人真的覺得有些難以接受，mt作為一家非常大的公司是不可能不知道一個中國的。」並號召網友向MT抗議，結果讓MT與loft出面回應，認為是公司考慮不周，對此進行道歉，並下架所有此款膠帶。

消息傳上台大《批踢踢實業坊》的八卦板，鄉民推文表示：「玻璃心需要貼膠帶防碎裂」、「玻璃又要漲價了」、「爽啦台灣本來就是國家」、「這些精日份子怎麼不抓去槍斃」、「子瑜也是這樣被害的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/