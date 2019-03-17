山寨強國又發威！ 星巴克假咖啡流竄市面被踢爆

2019-03-17 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日又再爆出山寨風波！江蘇南京幾間知名超市被踢爆店內販售的星巴克即溶咖啡全是仿冒的，星巴克在中國的公司也證實此消息，讓網友氣炸！

根據《新京報》報導，由星巴克出品的即溶咖啡包「VIA咖啡」，目前只在星巴克門市以及星巴克天貓官方旗艦店進行販售，並未與一般超市合作。但本月15日，有媒體踢爆在南京幾間知名超市裡有賣同名咖啡包，但因為包裝與星巴克門市販售的咖啡包外型有差，經鑑定後都確定是假貨，之後還發現在北京多家超市也有偽品上架的情況，更扯的是，上頭還貼有防偽標籤！

星巴克在中國公司的負責人表示，星巴克VIA系列產品在中國並未委託生產廠商，因此該系列商品全都是進口，經銷商為星巴克的子公司「星源貿易有限公司」。而現在流於市面的山寨VIA咖啡每盒售價人民幣39.8至46.8元不等（約台幣183至215元），全都標示出自「廣州百益食品貿易有限公司」，真貨與假貨包裝風格很像，讓人第一眼分不清真假。

星巴克表示，正品包裝盒是印製的是瓷杯，偽品是玻璃杯；內容物是4條咖啡包，偽品則是5條裝，且正品也不會貼什麼防偽標籤，保存期限也不像偽品那麼長。

其實這些銷往全中國星巴克山寨咖啡，無錫市警方在今年1月就曾在廣州查獲生產假咖啡的嫌犯，當場搜到假咖啡包數箱，且現場髒亂不堪，毫無衛生可言。據悉，這些製造山寨咖啡的廠商獲利估計已超過一千萬人民幣（約新台幣4600萬元）。

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