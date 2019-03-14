驚！委內瑞拉復電後 民眾家中水龍頭流出「石油」

2019-03-14 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉自當地時間3月7日開始，發生為期逾一週的全國性大停電，直到13日政府才宣布已全面恢復供電，不過卻有當地民眾在社交媒體PO出影片，抱怨水龍頭流出如石油般的黑色黏稠髒水，懷疑管線遭到汙染。

綜合媒體報導，供應委國8成用電的古里水力發電廠7日無預警癱瘓，其中委國城市沃沃州聖迭戈（San Diego, Carabobo）過去數月的供水本就不穩，大停電也讓部分地區陷入停水窘境，直到13日恢復供水後，不少民眾卻發現，水龍頭流出來的水黏稠又噁心，紛紛將相關影片PO在社群網站上，痛斥政府相關單位沒有做好工作。

對此，當地記者西亞白莉莎（Heberlizeth González）也在Twitter貼出影片，表示部分區域已經停水超過2個月，恢復供水後的水質非常不乾淨，根本難以使用。

根據《CNN》報導，當地市長胡拉杜（León Jurado）將水的問題歸結為「人為錯誤」，與停電無關。他表示，「因為停電的關係，讓抽水機停止運作，使得有東西留在管線內，目前也已停水進行清理」。

#13Mar La situación por falta de agua en San Diego es terrible. Hay sectores que llevan más de 2 meses sin el servicio, igual que otras zonas de Valencia y Los Guayos.



Esta mañana llegó el agua a San Diego así ???????? Nada apta para el consumo @Hidrocentro2011 @rafaellacava10 pic.twitter.com/4sfiBv98Zs — Heberlizeth González （@Heberlizeth） 2019年3月13日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/