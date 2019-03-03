天才烏鴉戳開水龍頭喝水洗澡 專家：極罕見！

2019-03-03 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕烏鴉是種聰明的動物，雖被華人視為不祥之物，但在日本卻與吉祥畫上等號，日前一名大學教授更在研究中發現，烏鴉竟會自己轉開水龍頭喝水、想洗澡時甚至會將水量轉大。

綜合外媒報導，東京大學一名鳥類學榮譽教授由於曾聽聞烏鴉會轉開水龍頭來喝水，在2018年3月至4月間，到橫濱市南區弘明寺公園觀察烏鴉，在79個小時的觀察時間內，他發現有隻雌性烏鴉轉開水龍頭21次並洗澡了4次。

《朝日新聞》報導，該隻雌性烏鴉會利用鳥喙戳開水龍頭開關，與同伴一起喝水，更會將水量轉大，讓水龍頭噴出50至80公分高，並躺在飲水台上滾動身體，看似在洗澡，被稱之為「天才烏鴉」，不過該隻烏鴉過沒多久就沒有再出現過。

對此東京大學鳥類學榮譽教授表示，烏鴉具有相當良好的學習能力，尤其生活在城市地區的烏鴉經常觀察人類行為，他強調，烏鴉根據目的調整和使用人類器具的行為是極為罕見的狀況，但未來不排除會再出現烏鴉使用人類器具。

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