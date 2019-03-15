批評中國千枚飛彈危害亞洲 美參議員：尤其是盟友台灣

2019-03-15 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議員湯姆．柯頓（Tom Cotton）稱讚當局退出《中程飛彈條約》（INF）的決定，他認為，中國目前握有與它「霸權野心相匹敵的軍火庫」，許多飛彈射程範圍危及太平洋地區，「尤其是我們的盟友台灣」，美方必須趕緊發展新武器應付。

根據《華盛頓自由燈塔》報導，湯姆．柯頓認為，雖然《中程飛彈條約》是美國與前蘇聯簽訂，但現在與中國也息息相關，中國的軍事建設多年來主要集中在陸基平台，導致北京政府已擁有約1600枚中程飛彈，可以瞄準美方基地、船艦與整個太平洋地區的公民。

湯姆．柯頓表示，由於中國不是條約簽署國，因此它並沒有違反任何規則，反倒是美國自己綁手綁腳，「10年來我們一直是地球上唯一限制自己製造中程陸基飛彈的國家」，中國的飛彈範圍已危害亞洲各國，「尤其是我們的盟友台灣、日本與韓國」。

湯姆．柯頓提到，在美國退出《中程飛彈條約》後，希望能在幾年之內在美國盟軍領土上建造可移動的軍事平台和武力系統，他認為美國在印太地區的合作夥伴都願意配合，「該地區沒有任何國家選擇放棄當美國的軍事夥伴，而去變成中國的附庸國」。

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