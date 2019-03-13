好羨慕！借錢給朋友開店 32年後他收到「4600萬大禮」

2019-03-13 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子因年幼時曾受貴人幫助，獲得1000元人民幣開店創業，結果多年後他飛黃騰達，卻仍不忘當年幫助他的貴人，反贈送給對方一座價值1000萬人民幣（約新台幣4600萬）的酒莊報恩，感人的故事曝光後讓許多網友都直呼好羨慕，「上次說要還我錢的人，現在都不知道在哪」。

綜合中媒報導，1987年14歲的孫勝榮在理髮店裡負責幫客人洗頭，其中一名24歲的客人張愛民當時就對他特別關心，兩人因此成為好朋友，然而孫勝榮離職後兩人就失去聯繫，直到幾年後才又在異地重逢，這時張愛民才知道孫勝榮因為太過窮困，遲遲無法自己開店增加收入，便一口氣資助孫勝榮1000元人民幣開理髮店。據了解，當時的1000元人民幣是張愛民「一整年」的薪水，相當於現今的20幾萬人民幣（約新台幣100萬元）。

多年後，孫勝榮成功將事業拓展到海外，卻沒有忘記當初張愛民給他的資助，於是花了三年多的時間找到張愛民，並想要贈送他兩套別墅來「報恩」，但遭到張愛民堅定拒絕，最後只好在2012年送給對方一座價值1000萬人民幣（約新台幣4600萬）的酒莊，作為聯繫兩人感情的禮物，而一直到近期兩人關係仍相當要好，今年2月中國舉辦「中國好人榜」表揚全國道德模範時，張愛民不僅獲封「江蘇好人」的稱號，孫勝榮還一同出席見證頒獎儀式。

該故事曝光後許多網友紛紛留言，「不知道跟我借500塊後人間蒸發的朋友，將來會不會帶500萬回來給我」、「上次說要還我錢的人現在不知道在哪」、「立馬tag欠我錢的朋友」、「好人有好報」、「這是在鼓勵大家借錢給別人嗎XD」、「好羨慕，我也想要有這樣的朋友」。

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